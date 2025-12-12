«Трансатлантична тріщина»: Урсула фон дер Ляєн попередила Трампа не втручатися у вибір Європи

Президентка Європейської Комісії критикує план США, який може підірвати європейську ортодоксальність, і заявляє, що ніхто не повинен втручатися в демократію континенту.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію, через кілька днів після того, як президент США різко розкритикував Європу. Фон дер Ляєн висловила свою позицію в інтерв’ю Politico, інформує Завтра.UA.

Проблема суверенітету виборців

«Не нам, коли йдеться про вибори, вирішувати, хто буде лідером країни, а народу цієї країни… Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати», – сказала президентка Комісії. «Ніхто інший не повинен втручатися без жодних питань», – додала вона у відповідь на запитання щодо Стратегії національної безпеки США, опублікованої минулого тижня, яка викликала обурення в Європі.

Критика Стратегії нацбезпеки США

У стратегії США стверджується, що Європа зіткнеться з «цивілізаційним стиранням» протягом наступних 20 років. Ця думка знайшла відгук серед європейських ультраправих лідерів, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також у Росії. Документ також критикує зусилля Європи щодо стримування ультраправих партій, називаючи такі кроки політичною цензурою, і закликає «культивувати опір нинішній траєкторії розвитку Європи всередині європейських країн».

Фон дер Ляєн зазначила, що це одна з причин, чому ЄС запропонував «Щит демократії», покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн-сферу, зокрема на виборах.

Фокус на силі та єдності Європи

Голова Комісії підкреслила, що хоча у неї завжди були «дуже добрі робочі стосунки» з президентами США, Європа має зосереджуватися на собі, а не порівнювати себе з іншими.

«Від щирого серця я переконана трансатлантистка. Але що насправді важливо? Що важливо, так це те, що… ми пишаємося тим, що є Європейським Союзом, що ми дивимося на свої сильні сторони та що ми долаємо виклики, які ми маємо», – сказала вона. «Це так важливо, щоб ми пам’ятали: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте відстоювати єдину Європу. Це наше завдання… подивитися на себе та пишатися собою», – заявила фон дер Ляєн під оплески.

Трамп критикує Європу як «занепадаючу»

Раніше, в інтерв’ю, президент США Дональд Трамп засудив Європу як «занепадаючу» групу країн, очолювану «слабкими» людьми. «Я думаю, що вони слабкі», – сказав Трамп про європейських лідерів.

Варто зазначити, що видання назвало Трампа найвпливовішою людиною, яка формує європейську політику, поставивши його на перше місце у щорічному списку P28.

Раніше стало відомо, що США передали Європі секретний план повернення РФ у світову економіку.