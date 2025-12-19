Три країни ЄС “вмили руки” від фінансової підтримки України

За підсумками саміту в Брюсселі, що завершився вранці 19 грудня після 15 годин напружених переговорів, лідери ЄС досягли угоди про надання Україні масштабної фінансової допомоги. Пакет у розмірі 90 мільярдів євро розрахований на період 2026–2027 років. Кошти будуть залучені через запозичення ЄС на ринках капіталу під гарантії бюджетного резерву Союзу. Головною метою фінансування є підтримка української економіки та забезпечення військових потреб держави з другого кварталу 2026 року, інформує Завтра.UA.

Три країни ЄС відмовилися від фінансової участі

Ключовою особливістю ухваленого рішення став механізм посиленої співпраці. Це дозволило затвердити кредит без участі Чехії, Угорщини та Словаччини. Згідно з текстом висновків саміту, мобілізація ресурсів бюджету ЄС для гарантування цієї позики не матиме жодного впливу на фінансові зобов’язання цих трьох держав. Таким чином, Прага, Будапешт та Братислава офіційно дистанціювалися від реалізації цього рішення та не нестимуть фінансових ризиків, пов’язаних із виплатами.

Умови надання та механізм погашення позики

Позика надається на специфічних умовах, які враховують безпекові інтереси всіх членів блоку. Основними вимогами до України залишаються дотримання верховенства права, активна боротьба з корупцією та зміцнення оборонної промисловості.

Окрему увагу приділено питанню повернення коштів. Україна зобов’язана погасити цей кредит лише після отримання репарацій. До того часу російські активи залишатимуться замороженими. Європейський Союз залишає за собою право використовувати ці активи для покриття позики у повній відповідності до міжнародного права та законодавства ЄС.

