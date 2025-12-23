Енергосистема під прицілом: Росія здійснила масштабну атаку ракетами та дронами

У ніч проти 23 грудня та вранці Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також аеробалістичні ракети Кинджал. Основною ціллю загарбників стали об’єкти енергетичної системи та критичної інфраструктури в різних регіонах країни, інформує Завтра.UA.

Масштабні знеструмлення та заходи Міненерго

Через значні пошкодження енергетичних об’єктів у семи областях України запроваджено аварійні та екстрені відключення світла. Зокрема, обмеження діють у Києві та Київській області, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській та Сумській областях. Міністерство енергетики підтвердило, що ворог цілеспрямовано намагався дестабілізувати енергосистему. У Тернополі та Хмельницькому спостерігаються перебої не лише з електрикою, а й з водопостачанням. У Бурштині на Івано-Франківщині відсутня гаряча вода.

Наслідки атаки в Києві та області

У столиці зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі поблизу житлового будинку. Пошкоджено вікна на рівні п’ятого поверху, відомо про трьох постраждалих, серед яких 16-річна дитина. У Вишгородському районі Київської області внаслідок влучання сталася пожежа у приватному будинку, що призвела до загибелі 76-річної жінки. Ще троє людей у цьому районі отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

Руйнування та постраждалі в регіонах

Житомирщина: зафіксовано кілька влучань та падіння уламків. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Руйнувань зазнали житлові будинки, приватні підприємства та крамниця.

Сумщина: у Шостці зруйновано об’єкт критичної інфраструктури. Місто частково залишилося без світла та тепла.

Одещина: ворог атакував енергетичні, портові та промислові об’єкти. Також зафіксовано пошкодження житлового сектору.

Рівненщина: пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, господарську споруду та три автомобілі. Попередньо, обійшлося без людських жертв.

Хмельниччина та Захід України: вибухи лунали у Хмельницькому, Шепетівці та Бурштині. Сили ППО працювали по ракетах та дронах, проте через атаки на підстанції частина громад залишилася без енергоживлення.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальні служби та енергетики. Триває ліквідація пожеж та відновлення пошкоджених мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація.

