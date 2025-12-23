Втеча через газову трубу, ТікТок-маршрути та фейкові діагнози: розкрито найзухваліші схеми ухилянтів

Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію, у ході якої ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали вісьмох організаторів незаконних оборудок у різних регіонах країни, інформує Завтра.UA. За грошову винагороду від 10 до 15 тисяч доларів США ділки допомагали військовозобов’язаним уникати призову через виїзд за кордон або оформлення фіктивної інвалідності.

Маршрут через газову трубу на Закарпатті

На Закарпатті правоохоронці викрили неординарний спосіб перетину кордону. 62-річний перевізник зі Львова доставляв клієнтів до прикордонної зони, після чого направляв їх до ЄС через неробочу газову трубу. Його спільник, який раніше переїхав із Покровська до Євросоюзу, шукав охочих через ТікТок та зустрічав втікачів на виході з труби вже на іноземній території.

Дезертир у ролі перевізника в Одесі

В Одесі нейтралізовано групу з чотирьох осіб, які спеціалізувалися на переправленні чоловіків до невизнаного Придністров’я. Одним із учасників схеми виявився дезертир. Використовуючи статус нібито діючого військового, він перевозив ухилянтів повз блокпости у багажнику власного автомобіля, намагаючись уникнути підозр з боку правоохоронних органів.

Стаціонарне лікування та важкі діагнози на Полтавщині

У Полтавській області колишній правоохоронець організував бізнес на підробці медичних документів. Схема базувалася на зв’язках із лікарями-неврологами. Клієнтів фіктивно оформлювали на стаціонарне лікування до місцевих медичних закладів. Після завершення терміну «перебування» в лікарні чоловіки отримували виписки з неіснуючими важкими діагнозами, що ставало підставою для отримання групи інвалідності.

Камуфляж та лісові стежки на Дніпропетровщині

У Дніпрі двоє місцевих мешканців організували переправлення військовозобов’язаних через лісові масиви. Для того, щоб клієнти були менш помітними при русі на місцевості, організатори забезпечували їх камуфльованим одягом. Зловмисники особисто супроводжували ухилянтів таємними стежками до державного кордону.

Покарання та правові наслідки

Затриманим фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон, пособництва в отриманні неправомірної вигоди та підроблення документів. Наразі тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією належного їм майна.

Раніше стало відомо про корупційну аферу на Дніпропетровщині: за гроші видаляли дані, понад 500 ухилянтів «випарувалися».