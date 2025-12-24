Золотий багажник: на Одещині прикрили елітне таксі для ухилянтів

Правоохоронці Одещини викрили корупційний канал, через який чоловіки мобілізаційного віку намагалися втекти до Молдови. Організаторами схеми виступили двоє молодиків із Роздільнянського району, які за грошову винагороду та під керівництвом анонімного куратора обіцяли клієнту «безпечний» переїзд у багажнику автомобіля, інформує Завтра.UA. Незаконну подорож в обхід офіційних пунктів пропуску перервали прикордонники спільно з СБУ та поліцією під час відпрацювання оперативної інформації.

Ціна втечі та фінансові махінації

За даними правоохоронців, повна вартість послуг з незаконного перетину кордону становила 13 000 доларів США. Згідно з отриманими інструкціями, військовозобов’язаний спочатку перерахував 2000 доларів на криптогаманець організаторів. Ще 2000 доларів він мав передати безпосередньо водіям-перевізникам під час поїздки. Основну суму у розмірі 9000 доларів клієнт планував сплатити вже на території Молдови після завершення трансферу.

Абсурдні виправдання та затримання

Реалізувати злочинний намір фігурантам не вдалося. Силовики зупинили транспортний засіб на півдорозі до державного кордону. Під час огляду в багажнику авто виявили чоловіка, якого намагалися переправити через межу. Затримані організатори висунули версію, що везуть пасажира нібито на навчання, проте не змогли надати жодних підтверджувальних документів. Також вони не знайшли пояснень, чому «студент» подорожував у багажному відсіку.

Судовий розгляд та кримінальна відповідальність

Наразі обом перевізникам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Заходи проводилися під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Нагадаймо, раніше стало відомо про втечу через газову трубу, ТікТок-маршрути та фейкові діагнози: розкрито найзухваліші схеми ухилянтів.