Росія знайшла нового союзника: Reliance Industries відновлює імпорт «кривавої» нафти

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. повернулася до закупівель російської сирої нафти. Як повідомляє Bloomberg, нафту купують зі знижкою у постачальників, які не перебувають під санкціями, та спрямовують на потужності нафтопереробного заводу в Гуджараті, інформує Завтра.UA.

Використання нових каналів постачання

Для транспортування сировини Reliance уклала контракти на використання танкерів типу Aframax у компанії RusExport. Наразі потоки нафти спрямовуються на завод потужністю 660 000 барелів на добу, який забезпечує потреби внутрішнього ринку Індії.

Це рішення компанії може суттєво вплинути на загальні показники торгівлі, адже індійські урядовці прогнозували скорочення імпорту російської нафти в грудні більш ніж удвічі — до 800 000 барелів на добу порівняно з листопадовими 1,9 мільйона барелів.

Вплив американських санкцій

Ринок нафти уважно стежить за діями Індії після того, як у жовтні Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших російських виробників — «Роснєфті» та «Лукойлу». Метою обмежень було скорочення доходів Кремля, які спрямовуються на фінансування війни в Україні.

Reliance тимчасово призупиняла закупівлі з РФ після 22 жовтня, коли нафтопереробникам дали місяць на завершення операцій із підсанкційними гігантами. Пізніше компанія отримала додатковий місяць для прийняття суден, контракти на які були оформлені до введення санкцій. Остання така партія прибула до Індії 17 грудня.

Орієнтація на внутрішній ринок

Нафтопереробний комплекс у Джамнагарі складається з двох частин. Окрім заводу на 660 000 барелів, що працює на внутрішнього споживача, Reliance має експортну установку потужністю 700 000 барелів на добу.

За наявними даними, експортно-орієнтований завод востаннє приймав російську нафту 20 листопада. З того часу весь імпорт з Росії надходить виключно на підприємство, яке обслуговує індійський ринок. Повернення Reliance до активних закупівель у несанкціонованих експортерів може стримати різке падіння обсягів поставок російської нафти до країни.

None