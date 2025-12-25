Мільйони в асфальт: на Буковині викрили корупційну схему в міській раді

Службові особи однієї з міських рад Чернівецької області опинилися в центрі корупційного скандалу через махінації під час закупівлі послуг з благоустрою. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ встановили, що внаслідок зловживань територіальна громада втратила майже 3,5 млн грн, інформує Завтра.UA.

Махінації з тендерною документацією та процедурами

За даними слідства, у 2022 році посадовці розробили план для обходу обмежень воєнного стану. Щоб не проводити повноцінний відкритий конкурс, вони змінили класифікацію дорожніх робіт, оформивши капітальний ремонт як послуги з благоустрою. Це дозволило їм скористатися спрощеною процедурою закупівлі.

Крім того, підозрювані свідомо внесли до кошторису завищені ціни на будівельні матеріали. Наприклад, вартість щебеню була вказана на рівні майже 2 тис. грн за кубометр, хоча реальна ринкова ціна на той момент становила близько 350 грн.

Єдиний підрядник та мільйонна переплата

У торгах взяв участь лише один учасник. Цікаво, що підрядник запропонував ціну навіть вищу за початковий кошторис — понад 2 080 грн за кубометр щебеню. Попри очевидне завищення вартості, посадовці уклали з ним договір на загальну суму 18,2 млн грн.

Слідчі дії підтвердили, що сума необґрунтованої переплати склала 3,4 млн грн. Ці кошти фактично були виведені з бюджету громади через корупційну складову.

Коло підозрюваних та правова кваліфікація

Наразі про підозру повідомлено двом особам: колишньому директору департаменту, який зараз обіймає посаду першого заступника керівника цього ж підрозділу, та заступниці начальника відділу публічних закупівель.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що ексглава Дніпропетровської ОДА і спільники розікрали гроші на ремонті доріг.