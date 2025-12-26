Корупційна сокира: ексдиректор лісництва організував схему на 15 млн грн

Державне бюро розслідувань продовжує викривати корупційні механізми та зловживання у сфері лісового господарства. Цього разу перед судом постане колишній директор ДП Рава-Руське лісове господарство, чия діяльність призвела до масштабної шкоди державі. Замість збереження природних ресурсів, посадовець використав свої повноваження для організації незаконних рубок на території Львівської області, інформує Завтра.UA.

Посадовець проти закону: деталі оборудки

Слідством встановлено, що у 2023 році керівник лісництва, зловживаючи своїм становищем, власноруч погоджував та підписував документи на вирубку дерев. Проблема полягала у тому, що ці ділянки мали охоронний статус, і будь-яка господарська діяльність там була офіційно заборонена. Завдяки таким діям директора було знищено понад 3 тисячі дерев різних порід.

Мільйонні збитки державній екосистемі

Згідно з висновками Державної екологічної інспекції Львівської області, корупційні рішення експосадовця завдали підприємству Ліси України збитків у розмірі майже 14,5 млн гривень. Ці кошти фактично були вилучені з державного бюджету через неконтрольоване знищення лісового фонду під прикриттям офіційних бланків.

Суворий вирок за перевищення повноважень

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. Колишнього керівника судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також незаконна порубка дерев. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Процесуальний нагляд у справі здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаймо, раніше на Рівненщині викрили посадовця, який розікрав понад 2,7 млн грн через лісові махінації.