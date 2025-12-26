Зброя або бюлетені: в Офісі Президента назвали причину, чому Україна не потягне вибори

Головною проблемою для проведення виборчого процесу в Україні є критичний дефіцит державного бюджету. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю для Новини.LIVE. За його словами, країна наразі не має фінансової спроможності самостійно покрити витрати на організацію голосування, інформує Завтра.UA.

Дефіцит бюджету та державні пріоритети

Михайло Подоляк зазначив, що точні цифри щодо вартості виборів мають бути обраховані Центральною виборчою комісією та відповідною робочою групою в парламенті. Проте він наголосив, що об’єктивно держава не витягне ці витрати через значний бюджетний дефіцит.

На сьогодні пріоритетні завдання бюджету зосереджені на двох основних напрямках: мілітаризації для забезпечення потреб оборони та реалізації соціальних програм. Останні мають на меті компенсувати економічні втрати для приватних домогосподарств, спричинені війною.

Питання голосування українців за кордоном

Окрім фінансового аспекту, радник ОП виділив складність організації процесу для громадян, які перебувають за межами країни. За попередніми даними, це близько 6–8 мільйонів українців. Забезпечення їхнього права на участь у виборах потребує окремого опрацювання в межах робочої групи, оскільки цей механізм поки не є сформованим.

Робота над законодавчою базою

Варто зауважити, що підготовчі процеси на законодавчому рівні вже розпочалися. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті створено спеціальну робочу групу. Вона займається розробкою законопроєкту, який має врегулювати всі технічні та правові аспекти проведення виборів.

