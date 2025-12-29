Макрон: уже в січні стане відомо, хто і чим гарантуватиме безпеку України

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про суттєвий прогрес у питанні гарантій безпеки для України та повідомив, що вже на початку січня буде визначено внесок кожної країни так званої «коаліції рішучих». Про це він написав у соцмережі X, інформує Завтра.UA.

Онлайн-переговори з лідерами Європи, України та США

За словами Макрона, ввечері 28 грудня він разом із низкою європейських лідерів провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Після цього відбулася окрема двостороння розмова Макрона із Зеленським, під час якої сторони детальніше обговорили безпекові гарантії.

Париж як майданчик фінальних домовленостей

Президент Франції наголосив, що питання гарантій безпеки є ключовим для побудови справедливого та тривалого миру.

«Ми просуваємося в питанні гарантій безпеки, які матимуть вирішальне значення. На початку січня ми зберемо країни “коаліції рішучих” у Парижі, щоб завершити узгодження конкретних внесків кожної з них», — зазначив Макрон.

Мирний план: високий рівень узгодження

28 грудня президенти України та США провели зустріч у Флориді, де обговорили параметри мирного плану. Після переговорів Володимир Зеленський повідомив, що 20-пунктний план загалом узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США — на 100%.

Формат США–Європа–Україна та відновлення країни

За словами Зеленського, гарантії безпеки у форматі США–Європа–Україна погоджені майже повністю. Водночас план відновлення України наразі перебуває на стадії фіналізації та має стати наступним етапом спільної роботи міжнародних партнерів.

Нагадаймо, раніше Макрон анонсував нові кроки щодо гарантій безпеки для України.