Фронт у цифрах: Тарас Чмут про небезпечну динаміку 2025 року

Аналіз бойових дій за 2025 рік свідчить про складну динаміку на лінії зіткнення. Якщо порівнювати поточні показники з минулим роком, то територіальна різниця складає мінус 1700 квадратних кілометрів. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, інформує Завтра.UA.

За словами аналітика, навіть спроби наступати та контратакувати не зупиняють загальну тенденцію до втрат. Це свідчить про те, що Росія швидше та якісніше адаптується до умов цієї війни. Без грубих та кардинальних змін у ситуації Україна ризикує зіткнутися з песимістичним сценарієм у довгостроковій перспективі.

Тактика розтяжки та пошук слабких місць

Зараз Сили оборони перебувають у ситуації, коли вони змушені постійно реагувати на дії ворога. Російське командування свідомо збільшує кількість «гарячих точок» на фронті, намагаючись виснажити українську армію.

Чмут пояснює, що окупанти ставлять ЗСУ на «розтяжку», розуміючи відсутність у України достатніх стратегічних резервів. Головна загроза полягає в тому, що рано чи пізно ворог може знайти слабку ділянку, прорвати оборону та вийти на оперативний простір.

Криза резервів та мобілізація

Однією з ключових проблем залишається гострий дефіцит особового складу. Поки ворог нарощує тиск, темпи мобілізації в Україні падають, що не дозволяє оперативно поповнювати лави захисників.

Експерт наголошує, що втрати — це не лише загиблі. Це також санітарні втрати та люди, які звільняються зі служби на законних підставах. У сукупності це суттєво впливає на загальну боєздатність підрозділів.

Чи вдасться змінити хід подій

Наразі стримування ворога відбувається ціною надлюдських зусиль. Проте кількість ділянок, де росіяни ведуть наступ, постійно зростає.

Тарас Чмут зазначає, що питання наявності сил і засобів для того, щоб зупинити та відкинути ворога, залишається відкритим. Поки що рух на полі бою відбувається не в позитивний для України бік, що потребує негайних та радикальних рішень.

