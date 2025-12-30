Мир на 95 відсотків або капітуляція: яку гру веде Кремль за спинами українців

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Флориді завершилася оптимістичними прогнозами щодо завершення війни. Як зазначає видання The Telegraph, попри позитивну динаміку переговорів, головним ризиком залишається тактика російського диктатора Володимира Путіна, інформує Завтра.UA. На думку журналістів, Кремль може спробувати використати умови мирного плану, щоб спровокувати внутрішні конфлікти та налаштувати українців і американців один проти одного.

Оптимізм президентів та 95 відсотків згоди

За результатами обговорень у резиденції Мар-а-Лаго, Дональд Трамп заявив про досягнення 95 відсотків згоди щодо майбутньої мирної угоди. Володимир Зеленський підтвердив прогрес, зазначивши, що мирний план узгоджено на 90 відсотків, а питання безпекових гарантій між Україною та США опрацьовано повністю.

З наближенням четвертої річниці повномасштабного вторгнення перспективи досягнення миру в 2026 році виглядають дедалі реальнішими. Основний акцент переговорів був зроблений на механізмах захисту України після припинення вогню. Українська сторона наполягає на гарантіях, аналогічних 5-й статті НАТО, терміном на 50 років, що включатиме розміщення іноземних військ на території країни.

Головна перешкода та роль Путіна

Попри успіх двосторонніх консультацій, залишається відкритим питання участі Росії. Як зазначає The Telegraph, проблема полягає в тому, що Росія як сторона конфлікту не була представлена на цій зустрічі. Існує висока ймовірність, що Кремль відкине будь-яку угоду, яка наближатиме Україну до членства в НАТО.

Більше того, Москва може сприймати війська «коаліції охочих», зокрема з Великої Британії та інших країн, як законні військові цілі. У цій ситуації дії Путіна можуть бути спрямовані на те, щоб посіяти недовіру між союзниками та створити розкол всередині українського суспільства через складні умови припинення вогню.

Територіальні компроміси та питання Донбасу

Найскладнішим аспектом переговорів залишається доля окупованих територій. Дональд Трамп визнав, що питання Донбасу досі не вирішене. Аналітики зазначають, що гарантії безпеки будуть дієвими лише за умови реального припинення вогню, що може вимагати від України болючих поступок.

Володимир Зеленський натякнув, що формат обговорення територіальних питань може змінитися. Зокрема, розглядається варіант перетворення Донбасу на демілітаризовану зону з подальшим проведенням референдуму для визначення його суверенітету. Для остаточного доопрацювання мирного плану українська та американська делегації планують провести ще одну зустріч у січні.

