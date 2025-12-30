Переговори на межі зриву: Москва вже шукає шляхи обходу мирних ініціатив Трампа

Москва розглядає можливість переговорів без участі Вашингтона, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить припинити своє посередництво. В інтерв’ю від 30 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров окреслив План Б, підкресливши, що діалог між Росією та США не може фокусуватися виключно на війні в Україні, оскільки двосторонні відносини мають значно більший масштаб, інформує Завтра.UA.

Альтернатива американському посередництву

Відповідаючи на запитання щодо можливого плану Б у разі виходу Вашингтона з переговорного процесу, Лавров зазначив, що Росія готова до різних варіантів розвитку подій. Хоча Москва наразі позитивно оцінює дипломатичні зусилля нової американської адміністрації, вона не виключає продовження активних військових дій, якщо мирні ініціативи зазнають невдачі.

Оцінка ролі Дональда Трампа та щоденні контакти

Глава російського МЗС наголосив на результативності поточної посередницької діяльності Вашингтона. За його словами, контакти між сторонами відбуваються практично щодня. Лавров висловив переконання, що Дональд Трамп демонструє щире бажання досягти миру та ігнорує тиск з боку європейських партнерів та Києва. Також було згадано про певні домовленості, досягнуті під час зустрічі в Анкориджі, проте конкретних деталей міністр не розкрив.

Стратегічна ініціатива та цілі війни

Сергій Лавров заявив, що Росія продовжує утримувати стратегічну ініціативу на фронті, і, на його думку, Захід змушений це визнати. Він вчергове підтвердив позицію Кремля щодо завершення конфлікту: цілі так званої спеціальної військової операції мають бути досягнуті. Пріоритетним залишається шлях переговорів, проте в разі потреби Москва готова діяти військовим шляхом.

Відносини поза межами українського питання

На завершення свого виступу міністр підкреслив, що порядок денний між Москвою та Вашингтоном є набагато ширшим за українську кризу. У Кремлі наполягають на тому, що двосторонні відносини не повинні обмежуватися лише обговоренням ситуації в Україні, натякаючи на необхідність діалогу з інших глобальних питань.

Раніше стало відомо, що вимоги Росії шокують Захід: йдеться не лише про території України.