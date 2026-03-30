Підозрюваний в рейдерстві Василь Астіон міг втекти з України, – Голобуцький

Підозрюваний в рейдерстві низки підприємств Василь Астіон має серйозні проблеми з численними кредитами і міг покинути країну через загрозу затримання. Про це в ефірі телеканалу “Київ” заявив політолог Олексій Голобуцький.

“Астіон не зміг домовитись з численними кредиторами про реструктуризацію боргів. Швидше за все, він вже втік з України. Нібито, його повинні оголосити в розшук”, – сказав Голобуцький. Експерт нагадав, що Астіон стояв за скандальними історіями рейдерства “Гаврилівських курчат”, коли без роботи залишились близько 7 тисяч українців. “І такі страшні речі відбуваються під час війни”, – наголосив Голобуцький.

Слід зауважити, що Бюро економічної безпеки підозрює Василя Астіона у виведенні десятків мільйонів гривень в офшори та системному ухиленні від сплати податків.

Відомо також про причетність Василя Астіона до рейдерства інших відомих підприємств. Наприклад, “Київкомбікорм”, “Житомирський лікеро-горілчаний завод” та ін. Місце перебування Астіона наразі невідоме. Свого часу його “дахом” називали Андрія Смирнова, який в ОП курував судову гілку влади. Однак нині самого Смирнова обвинувачують в незаконному збагаченні. Його справу розглядає ВАКС.