Службовці правоохоронних органів Львівщини викрили кричущий факт корупції на Львівській митниці. Під підозру потрапив державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Його звинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі $15 000 за забезпечення безперешкодного ввезення дорогоцінних ювелірних виробів без сплати митних платежів, інформує Завтра.UA.

Елітні прикраси та “ціна питання”: 4% “відкату” за розкіш

За даними слідства, інспектор вимагав гроші від мешканця Львівщини за “зелене світло” для імпорту елітних ювелірних виробів відомих світових брендів, зокрема «Саrtier», «Van Cleef» та «Hermes», з Республіки Польща.

Розмір кричущої неправомірної вигоди, яку вимагав митник, становив 4% від фактичної вартості товарів. За цю суму службовець не лише “заплющував очі” на розкішний товар, але, за попередньою інформацією, навіть інструктував перевізника, як “приховати” цю контрабанду від митного контролю при ввезенні в Україну. Цей факт особливо підкреслює рівень цинізму та організованості корупційної схеми на митниці.

Затримання “на гарячому”: $10 000 — остання частина “відкату”

Інспектора було затримано одразу після отримання останнього траншу “відкату” — суми у розмірі $10 000.

Під час обшуків правоохоронці вилучили всю суму неправомірної вигоди, отриману безпосередньо перед затриманням, а також частину попереднього “відкату” — $1 600.

Наслідки та розслідування: арешт та відсторонення від посади

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, митнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі підозрюваного негайно відсторонено від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування веде Львівське районне управління №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області. Викриття стало можливим завдяки спільній роботі з відділом внутрішнього контролю Львівської митниці. Встановлюються всі інші особи, причетні до цієї протиправної діяльності.

Раніше стало відомо про “сірий” імпорт на $290 мільйонів: Як митники та ексдепутат “обнулили” бюджет на Чернівецькій митниці.