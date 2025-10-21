Будапешт стане центром дипломатичної активності: Рубіо та Лавров на порозі переговорів. Європейські столиці пильно стежать за Угорщиною, оскільки з’явилася інформація про потенційний саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За даними видання Financial Times, Держсекретар США Марок Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров прибудуть до Будапешта 30 жовтня. Це розцінюється як підготовка до можливої зустрічі лідерів, інформує Завтра.UA.

«Теплі стосунки» Орбана: роль Угорщини у дипломатичній місії

Як зазначає FТ, посилаючись на речника Кремля Дмитра Пєскова, хоча офіційна підготовка до зустрічі Трампа і Путіна ще не розпочалася, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має «досить теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом і дуже конструктивні стосунки» з Володимиром Путіним.

Ці зв’язки роблять Будапешт ідеальним майданчиком для чутливих переговорів. Німецький чиновник, що говорив з FT, висловив «очікування», що Орбан може окреслити свої плани щодо саміту, включаючи можливу зустріч європейських лідерів із президентом Трампом, хоча конкретних підтверджень цьому поки немає.

Дипломатичні маневри: розбіжності щодо зустрічі Рубіо та Лаврова

Напередодні запланованого прибуття до Будапешта, виникли певні неясності щодо графіка зустрічей ключових дипломатів.

Телеканал CNN раніше повідомив, що запланована на цей тиждень зустріч Рубіо з Лавровим була відкладена на невизначений термін. Серед можливих причин джерела називали різні очікування сторін щодо завершення війни в Україні.

Водночас, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 21 жовтня прокоментував цю інформацію, заявивши, що не можна відкласти те, про що «не було домовленості», ставлячи під сумнів існування твердих домовленостей про зустріч саме цього тижня.

Попри це, Держдепартамент США підтвердив, що 20 жовтня Рубіо і Лавров провели телефонну розмову. Під час якої обговорювалися «наступні кроки» щодо продовження переговорів про завершення війни в Україні між лідерами двох країн. Прибуття обох дипломатів до Будапешта 30 жовтня підтверджує, що інтенсивні консультації тривають.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп і Путін летять до Орбана, щоб «укласти угоду» щодо України.