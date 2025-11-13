Три мега-виклики найнебезпечнішої зими для України, чому вона критичніша за перші місяці вторгнення

Ця зима обіцяє бути найнебезпечнішою за всю війну для України, принаймні з перших місяців повномасштабного вторгнення. Якщо на початку війни країну врятували мужній опір, західна зброя та тактична некомпетентність ворога. То зараз, зазначає Politico, героїзм та імпровізація можуть не подолати нові виклики. Доля країни цього разу значною мірою залежить від західних союзників, оскільки українці зіткнуться з трьома величезними проблемами, інформує Завтра.UA.

Криза фінансування та політична нестабільність

Першим і критичним викликом є криза фінансування. Україні загрожує нестача готівки вже до лютого, якщо не буде вирішено питання про використання заморожених активів РФ.

Блокування репараційного кредиту: Ключовим моментом є план видачі Україні репараційного кредиту на суму 140 мільярдів євро з використанням іммобілізованих російських активів, що зберігаються в Бельгії. Однак Бельгія блокує цей план через побоювання судових позовів та заходів помсти з боку Росії.

Корупційні скандали: Проблему фінансування ускладнює зростаючий галас через звинувачення в корупції в Києві, які можуть стати приводом для західних союзників (особливо в США та Центральній Європі) поставити під сумнів доцільність продовження допомоги. Розслідування корупційних схем, зокрема в оборонних закупівлях та державних підприємствах, "створює величезні проблеми з тим, щоб переконати західних союзників продовжувати фінансування", за словами іноземного радника українського уряду.

Тактичні невдачі та перевага ворога на полі бою

Друга проблема – загострення ситуації на полі бою, де Україна зазнає дедалі більшого тиску з боку російських військ.

Загроза Покровську: Україна перебуває “на межі втрати міста Покровськ”, важливого логістичного та транспортного вузла. Його втрата відкрила б росіянам нові можливості для захоплення решти Донецької області та загрози Краматорську та Слов’янську.

"Система не встигає": За словами Безуглої, система прийняття рішень в українській армії "просто не встигає за всім і її крутять у рамках, встановлених ворогом".

Енергетична війна: Атаки на газову інфраструктуру

Третій великий виклик цієї зими – посилення енергетичної війни, яка тепер націлена не лише на електромережу.

Нова тактика ворога: Цього разу російські атаки є набагато масштабнішими, і, крім електромережі, вони активно атакують газову інфраструктуру України. Це є критичним, оскільки шістдесят відсотків українців покладаються на природний газ для обігріву своїх домівок.

"Набагато важча зима": "Вже зараз зрозуміло, що ця зима буде набагато важчою, ніж усі попередні", – попередила колишній міністр енергетики Ольга Богуславець.

Головне питання полягає в тому, чи вийде Україна з цієї вирішальної зими в достатньо хорошому стані, щоб не бути змушеною протистояти нав’язаній їй “поганій мирній угоді”.

Нагадаймо, раніше Рубіо окреслив жорстку позицію США щодо переговорів із Кремлем, а учасники G7 заявили, що поточна лінія фронту може стати основою для переговорів між Україною та РФ.