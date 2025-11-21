ЄС екстрено збирає лідерів проти плану Трампа

Європейський Союз готує альтернативний проєкт завершення війни в Україні, який, на відміну від американського плану Дональда Трампа, не передбачає територіальних чи політичних капітуляцій з боку Києва. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Європейські лідери хочуть погодити документ у найближчі дні та переконати Україну підтримати саме європейську модель, а не американську, інформує Завтра.UA.

ЄС готує план, «більш вигідний для України»

За даними WSJ, Євросоюз працює над власною ініціативою, яка має стати відповіддю на жорсткий тиск Вашингтона. Європейські лідери вважають, що позиція США занадто схиляє Київ до поступок та створює ризик дестабілізації безпекової архітектури Європи.

План ЄС:

не передбачає передачу територій Росії;

передачу територій Росії; зміцнює гарантії безпеки України ;

; передбачає роль міжнародних партнерів, а не двосторонню угоду під диктовку США та РФ.

У Брюсселі побоюються, що американська пропозиція може фактично легітимізувати російські претензії на українські землі.

План Трампа: масштабні поступки Україні, вигоди Росії

За даними WSJ та інших медіа, мирний план адміністрації Трампа включає:

вимогу до України здійснити значні територіальні поступки ;

; обмеження українського військового потенціалу та відмову від окремих елементів безпеки ;

; економічні та політичні стимули для РФ , включаючи часткове визнання американською стороною її претензій на окуповані території;

, включаючи часткове визнання американською стороною її претензій на окуповані території; прагнення укласти угоду до кінця року, попри незгоду Києва.

Європейські урядовці називають цей план фактичною «капітулюванням України».

Таємні переговори: Білий дім тисне на Київ і Москву

Як пише WSJ, адміністрація Дональда Трампа веде інтенсивні закриті переговори з моменту інавгурації в січні. Деталі умов, які обговорювалися із Зеленським і Путіним, тепер починають виходити на поверхню — й викликають обурення в європейських столицях.

ЄС готує екстрене обговорення на G20 у ПАР

Європейські лідери планують завтра провести екстрене засідання на полях саміту G20 у Південній Африці, щоб виробити спільну позицію щодо американського плану. Брюссель хоче сформувати єдиний фронт та не допустити, щоб Трамп «нав’язав» Україні угоду під тиском дедлайну.

Контекст: оприлюднені всі 28 пунктів контраверсійного плану Трампа

Раніше стало відомо, що повний 28-пунктний план включає низку положень, які суперечать українським «червоним лініям». США намагаються досягти миру будь-якою ціною, зосереджуючись на швидкому завершенні війни, а не на гарантіях довгострокової безпеки України.

Європейські уряди налаштовані жорстко: вони розглядають свій план як ключовий інструмент для запобігання небезпечному для України сценарію та намагаються заручитися підтримкою Києва до того, як Вашингтон просуне власну угоду.

Нагадаймо,раніше стало відомо, що США ігнорує “червоні лінії” України, намагаючись завершити війну до нового року.